Для водителей в России вступил в силу «сухой закон»

Закон, отменяющий предельно допустимую дозу алкоголя в организме водителя, в пятницу вступает в силу в России. По данным МВД, по вине пьяных водителей по-прежнему происходит значительное число дорожно-транспортных происшествий. Так, только за первое полугодие 2010 года на дорогах страны было зафиксировано 4,679 тысячи подобных аварий, в которых погибли более 660 человек и пострадали почти 6,9 тысячи, передает Utro.ru. Президент Дмитрий Медведев в июле подписал федеральный закон, запрещающий водителям садиться за руль после употребления даже небольшого количества алкоголя; в противном случае автомобилист однозначно будет лишаться водительских прав. Документ предусматривает лишение удостоверений на срок от 1,5 до 2 лет, а для злостных нарушителей - административный арест на срок до 15 суток.