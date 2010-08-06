Франция готова помочь России в тушении пожаров, заявил французский президент Никола Саркози российскому коллеге Дмитрию Медведеву, передает Newsru.com. «Президент Саркози сообщил своему российскому коллеге о глубокой обеспокоенности в связи с гибелью людей из-за пожаров и выразил от имени Франции самые искренние соболезнования семьям погибших. Французские власти готовы ответить на любую просьбу о помощи, с которой российское правительство может обратиться для борьбы с этим бедствием», – говорится в коммюнике, распространенном Елисейским дворцом.