Эстония выдала США хакера, подозреваемого в хищении $300 тысяч

Правоохранительные органы Эстонии передали коллегам из США хакера Сергея Чурикова, обвиняемого в крупномасштабном мошенничестве и краже личных данных, сообщает Postimees. По данным обвинения, Чуриков был членом преступной группы, в результате действий которой жители нескольких стран потеряли около более $300 тысяч. Члены группы действовали в США, России, Гонконге и Канаде, сообщило посольство США в Эстонии. Если в США Чурикова признают виновным, то его ждет до 20 лет лишения свободы за крупное мошенничество и еще до пяти лет за компьютерное мошенничество, передает Utro.ru. По данным следствия, Чуриков украл данные дебитовых карт в системе RBS Worldpay в ноябре 2008 года и передал данные своему другу Игорю Грудьеву. Обвиняемые изготовили копии карточек и за один день сняли с их помощью 3,5 млн крон. В ноябре прошлого года Харьюский уездный суд Эстонии признал Чурикова виновным в подделке платежных средств и компьютерном мошенничестве и приговорил его к шести годам тюремного заключения. Правоохранительные органы также конфисковали у него более $350 тысяч, добытых преступным путем.