В Ингушетии из-за одного блога заблокировали весь ЖЖ

Из-за иска, поданного прокуратурой Ингушетии в Магасский суд, заблокированы все блоги «Живого журнала» в республике, сообщает CNews. Прокуратура требовала ограничить доступ к блогу ingushetiya_ru.livejournal.com, владелец которого Алауддин Дудко был задержан в начале мая за хранение наркотиков, передает «Газета.ru». По указанию прокурора Турыгина был подан иск о закрытии блога, который ведет Дудко, из-за наличия в блоге признаков идей экстремизма и терроризма. Однако провайдеры ограничили доступ не только к блогу ingushetiya_ru.livejournal.com, но и ко всем блогам «Живого журнала», в том числе и к блогу президента Дмитрия Медведева.