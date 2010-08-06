В индийских спецслужбах создадут подразделение для взлома сайтов

The Economic Times пишет, что правительство Индии поручило создать в спецслужбах подразделение для взлома сайтов «вражеских государств». По информации издания, предварительное решение о таком подразделении было принято 29 июля на секретном совещании, председателем которого был советник по национальной безопасности Индии Шившанкар Менон, передает Utro.ru. «(Индийское) правительство озабочено шпионажем и диверсиями со стороны соседних государств, особенно со стороны Китая и Пакистана», – говорится в статье.