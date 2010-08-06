Ректора-взяточника отпустили на свободу

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело в отношении ректора Мелитопольского государственного педагогического университета, депутата Запорожского областного совета Ивана Аносова. Как рассказала пресс-секретарь областной прокуратуры Марианна Пискунова, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 368 УК («получение взятки в крупном размере или должностным лицом, занимающим ответственную должность»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. «Фигурант (уголовного дела. – Ред.) является депутатом областного совета и действительно возглавляет одно из высших учебных заведений», – уточнила Пискунова, добавив, что размер взятки составил $2 тыс. По информации «Коммерсант-Украина», деньги были получены ректором за содействие в поступлении одного из абитуриентов на бюджетную форму обучения. Начальник отдела криминалистики прокуратуры Запорожской области Антон Таран сообщил, что взятка «была документирована вне стен университета», а подозреваемый после составления протокола отпущен на свободу. «Пока у нас нет оснований просить о взятии ректора под стражу или оформлении подписки о невыезде. Решение о мере пресечения принимает суд», – отметил он. По словам источника издания в аппарате Запорожского облсовета, возбуждение уголовного дела может быть связано с кадровыми перестановками в системе Министерства образования. «Скорее всего, это подтолкнет ректора уйти с должности. Ему уже готовят преемника», – сказал источник.