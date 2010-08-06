2 человека погибли от взрыва в аэропорту на Филиппинах

На юге Филиппин в результате взрыва два человека погибли и 24 получили ранения, сообщает радио «Свобода». Взрыв произошел на территории аэропорта города Замбоанга, куда в пятницу должен был прибыть американский посол Гарри Томас. Он уже отменил визит, заявив, что не хочет мешать расследованию, и назвал произошедшее «ужасной атакой». Погиб человек, который, по всей видимости, нес взрывное устройство, а также прохожий. Среди пострадавших – губернатор острова Джоло Сакур Тан, утверждающий, что он был целью покушения.