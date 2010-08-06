На Днепропетровщине продолжает гореть военное лесничество

На протяжении суток силами МЧС, Минобороны и Госкомлесхоза продолжались мероприятия по ликвидации пожара на территории Новомосковского военного лесничества. Из-за знойной погоды и сильного порывистого ветра, скорость которого местами превышала 20 м/с, в середине дня, 5 августа, на территории лесничества начали возникать новые очаги возгорания, и в короткий срок распространились на площадь приблизительно 150 гектаров. Для противодействий последующему распространению пожара по территории лесного массива Штабом по ликвидации пожара был оперативно осуществлен маневр силами МЧС. Они сконцентрированы в местах, которые обеспечивают защиту от огня населенных пунктов и объектов инфраструктуры. В связи с осложнением ситуации для последующего наращивания группировки сил, МЧС дополнительно были направлены в Днепропетровскую область личный состав и пожарная техника повышенной проходимости от ГУ МЧС в Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, вертолет Ми-8 с водосливным устройством и самолет Ан-32П. По состоянию на сегодняшнее утро завершаются мероприятия по локализации лесного пожара. Жертв, пострадавших и угрозы населенным пунктам нет, ситуация полностью контролируется. Всего к ликвидации лесного пожара привлечены 1 тысяч 140 человек, 82 единиц техники. С 6.00 сегодняшнего дня в ликвидации отдельных очагов загорания задействованы 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и пожарный самолет Ан-32П от МЧС. Координацию работ в районе чрезвычайной ситуации осуществляет временно исполняющий обязанности министра МЧС Михаил Болотских, сообщили «Главреду» в пресс-службе МЧС.