На Украину наступает пустыня - эколог

Пожары в России и соседних с ней регионах Украины привлекли внимание к проблеме, о которой давно говорят в Европе, но которая мало тревожила украинцев. Для Харьковщины изменение климата может означать наступление степей. По заключению биолога по специальности, председателя харьковской экологической группы «Печенеги» Сергея Шапаренко, изменения климата ускорились. По его словам, украинцы сегодня очевидно видят то, о чем экологические организации говорили еще в начале 1990-х. В Харьковской области, говорит Шараперенко, уже устанавливается резкоконтинентальний климат - очень сильная жара летом, больше 40 градусов, и сильные морозы зимой. Кроме того, разница между сезонными температурами будет увеличиваться из-за наступления пустыни, сообщает «Немецкая волна». «Меняется климат, меняются экосистемы. Наиболее достоверный сценарий развития - В Беларуси появляется степь, соответственно в Украине степь приходит на север, на юге появляются полупустыни», - говорит Шапаренко. Некоторые признаки «наступления пустыни» можно наблюдать в настоящий момент. По словам Шапаренко, в Украине замечено увеличение популяции южных животных - шакалов, а привычные для территории влагостойкие растения погибают под палящим солнцем: «Явно хуже стали себя чувствовать дубы, липы, особенно клены. С другой стороны, можно увидеть, как в городе разрастаются уксусные деревья, это южное растение, которое раньше не очень уютно себя чувствовала на нашей территории! Торфяники, которые горят в настоящий момент и в России, и в Украине, еще один пример ускорения климатических изменений: «При таких условиях жары торфяники не могут существовать, потому они горят. Я боюсь, что закончится все это тем, что за несколько лет они вообще будут уничтожены, а пожары будут происходить каждый год». Точные данные относительно реальных изменений в окружающей среде могли бы предоставить научные работники, но серьезных исследований на эту тему, например, что будет с водоемами, на сегодняшний день нет. В то же время, все больше ухудшается ситуация с вмешательством в природу. Только в Харькове за последние годы было вырублено более 5000 деревьев, а в пригороде несколько гектаров леса были уничтожены ради добычи песка. В ситуации возможного наступления пустыни это может иметь очень серьезные последствия, говорит эколог и призывает должностных лиц увеличивать количество зеленых зон в городе и прекратить «бездумно» разрабатывать песчаные карьеры.