В Крыму горел сосновый лес

0,3 гектара соснового леса и 10 тысяч квадратных метров травы и кустарников сгорело вдоль автотрассы Севастополь-Симферополь вблизи села Верхнесадовое в четверг, информирует «Интерфакс-Украина». На тушении пожара были задействованы 9 пожарных машин, сотрудники МинЧС, пожарная команда Черноморского Флота Российской Федерации, сотрудники Севастопольского опытного лесоохотничьего хозяйства и местная пожарная охрана села Верхнесадовое. Всего были привлечены 70 человек. Пожар, который охватил лесную подстилку, был потушен за два часа. «Предварительная причина пожара – брошенная сигарета из проезжавшего мимо автомобиля», - говорится в сообщении Главного управления МинЧС Севастополя. Как заявил заместитель начальника Главного управления МинЧС Севастополя Сергей Рябов, пожар можно было предотвратить.