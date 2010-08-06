В России продолжают тушить почти 600 пожаров

На территории России продолжают тушить почти 600 лесных и торфяных пожаров. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на МЧС РФ. Сообщается, что в течение суток возникло 248 очагов лесных пожаров, потушены 273 очага, продолжают действовать 558 очагов на общей площади 179 595,5 га. Также действует 80 крупных очагов пожаров на площади 150 851,7 га. Кроме этого, в течение суток возникло 42 очага торфяных пожаров, потушены 10 очагов, продолжают действовать 39 очагов. Для тушения лесных пожаров привлекались 161 тыс. 876 человек и 26 тыс. 384 единицы техники, из них 25 воздушных судов.