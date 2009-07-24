Наталия Кочан: «Все церковные силы заинтересованы удержать визит Кирилла в рамках пастырского»

Поначалу первым зарубежным визитом Патриарха Кирилла должен был стать Киев. Говорят, именно этим шагом планировалось подчеркнуть значимость для русского православия «матери городов русских». Тем не менее, российский патриарх все-таки решил сначала пожаловать в Константинополь.



По значению для Украины этот визит зарубежного церковнослужителя может уступить разве что прошлогоднему посещению Киева Вселенским Патриархом Варфоломием. Несмотря на то, что, по утверждению РПЦ, этот визит является сугубо пастырским, еще задолго до прибытия сюда Патриарха Кирилла стало ясно, что политической окраски этому визиту не избежать.



Патриах, в частности, посетит Севастополь. Для «разогрева» местных там уже успели провести акцию с православным уклоном байкеры из ряда европейских стран. На этот мотопробег, посвященный освобождению Севастополя, их благословили митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) и Патриарх Кирилл. Впрочем, одиозный случай с обнаженной до пояса девушкой на мотоцикле рядом с хоругвью Спаса Нерукотворного только подтвердил, что «герои асфальта» больше преданы байкерским традициям, нежели духу православия. А вот поводом для злорадства в российской православной среде послужила смерть от молнии Василия Червония, который был активистом Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).



Между тем, ряд украинских общественных деятелей обнародовали заявление о необходимости как можно скорейшего создания в Украине единой поместной православной церкви, чему, по их словам, препятствуют Московский патриархат и российская власть. Зато в Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) считают, что такая церковь уже существует – это УПЦ МП, а все остальные – раскольники. Более того, в УПЦ МП и УПЦ КП заявили о возможных провокациях во время визита Патриарха Кирилла.



Но причин для политизации этого визита и так предостаточно. Украинцы до сих пор хорошо помнят обращение тогда еще митрополита Кирилла в Киеве во время прошлогоднего рок-концерта, посвященного празднованию 2010-летия Крещения Руси. Его слова со сцены стотысячной толпе – «Мы все с вами – единая святая Русь!» – тут же подхватили политические комментаторы.



О значении и последствиях визита Патриарха Кирилла в Украину «Главред» поговорил со старшим научным сотрудником Института политических и этнонациональных исследований НАНУ Наталией Кочан.



Патриарх Кирилл заявил, что его визит будет пастырским, а не политическим. Действительно ли удастся удержать его в рамках сугубо церковного события, учитывая большое политическое влияние РПЦ?

Тут есть очень много различных факторов. Можно сказать, что церковные силы и в России, и в Украине заинтересованы удержать этот визит в рамках пастырского, но вокруг этого будет много политики. Сам Кирилл - личность довольно неоднозначная. Он – церковный политик. И в России, и в Украине есть политические силы, заинтересованные в том, чтобы перевести этот визит в политическую плоскость. Я имею в виду не УПЦ МП, потому что это было бы неправильно. В этом заинтересованы неканонические силы, поскольку их существование и идентификация, которую они выстраивают, базируется на антагонизме. Они сделают очень многое, чтобы расставить политические акценты даже там, где их нет. Вообще, церковь и в России, и в Украине настолько политизирована, что даже при большом желании невозможно развести политику и церковь.



Как именно церковь будет пытаться дистанцироваться от политических акцентов этого визита? Возможно, его не примут политики?

Ну, почему же. Запланирована получасовая встреча с Президентом Виктором Ющенко. А дальше – только пастырские визиты по основным святыням.



Перед визитом в Киев Патриарх Кирилл пожаловал в Турцию к Патриарху Варфоломию. Свидетельствует ли это о том, что РПЦ захотела заручиться поддержкой Константинополя, чтобы в Украине было легче оппонировать возможным идеям об автокефалии УПЦ МП?

Патриарху Кириллу не нужно даже оппонировать этому. Потому что УПЦ МП на собственном соборе приняла внутреннее решение о том, что вопрос об автокефалии преждевременный.

Ведь в отношении этого вопроса нет согласия внутри самой УПЦ МП. Они сошлись на том, что это решение сейчас несвоевременно. Есть силы, которые могут использовать это для еще одного раскола. Потому, опасаясь политических манипуляций, в церкви решили пока воздержаться от вопроса об автокефалии и не форсировать ее получение кавалерийским наскоком в Украине. В среде верующих понятие автокефалии дискредитировано, потому что слишком сильно связано с политикой. Поэтому Патриарху Кириллу в Украине даже не нужно об этом упоминать, поскольку баланс сил внутри УПЦ МП таков, что провозглашать это сейчас совершенно нецелесообразно учитывая интересы церкви. То, что хотят политики, - это другое дело. Политика – это политика, а церковь – это церковь.

Поездка Патриарха Кирилла сначала к Вселенскому Патриарху логична, поскольку это была встреча двух глав огромных по своему значению церквей. Им есть о чем поговорить и без Украины. Есть масса противоречивых вопросов. Даже в отношении механизма предоставления автокефалии, которые пока не урегулированы. Всякий раз, когда возникает этот вопрос, зарождается конфликт с Москвой. Так было с православной церковью в Эстонии, в США, эти трения постоянно продолжаются и в Украине.

Ситуация тут настолько сложна, что, безусловно, патриархи обсуждали и это.



Вы согласны с тем, что визит Патриарха Кирилла в Украину станет великим испытанием на независимость для УПЦ МП?

Следует определиться, что значит «независимость». УПЦ является автономной структурой. Согласие РПЦ получают только при назначении главы церкви. Во всем остальном – в финансовых, внешнеполитических вопросах – УПЦ МП независима. Однако эти две церкви тесно связаны, и эти каналы, как и в любой семье, будут использоваться. Я бы сказала, что тут нечего испытывать, потому что статус УПЦ не изменится. Вокруг этого будет много политики, и кое-кто очень хотел бы внести еще больше политики, которой за этим нет. Но по всем официальным заявлениям представителей церкви видно, что церковь постарается максимально дистанцироваться от политики. Другое дело, что в самой УПЦ МП действительно есть неадекватное крыло. Оно очень пророссийско шовинистское. Это отдельные лица, к сожалению, занимающие высокие должности. Однако соборные и синодные решения нормальные и взвешенные. Церковь постепенно будет избавляться от политики и полноценно утверждаться. Все больше и больше заметно, что Москва недовольна политикой УПЦ МП. Например, решением синода о признании Голодомора 1932-32 годов геноцидом. Делопроизводство в церкви полностью переведено на украинский язык. Большая часть проповедей звучит на украинском языке. То есть все потихоньку естественно меняется, не ломая людей через колено.





РПЦ по-прежнему остается под влиянием и контролем Кремля?

РПЦ очень многогранная структура. Верхушка, понятное дело, сосуществует гармонично – и политики идут в церковь, и церковь – к политикам.



На Западе в процессе эпохи Реформаторства, Просвещения и Нового времени государство и церковь отделились. Каждый нашел свою нишу, а потом наладили сотрудничество без вмешательства. В нашем славянском православном мире пока нет реальных примеров автономизации государства и церкви. Хотя для нас это отделение очень актуально, однако всегда имеет место некое перетекание. Не знаю, каким образом мы придем к осознанию того, что церковь и государство все-таки лучше отделить. Сейчас это присуще всем православным церквям – государство пытается использовать церковь, а церковь – государство. Так всюду.



Патриарх Кирилл известен как достаточно современный человек. Может обратиться к молодежи во время рок-концерта, любит ездить на автомобиле. Как такому современному патриарху возглавлять столь консервативную церковь?

Не просто. Так же, как это было и ушедшему Патриарху Алексию ІІ. Когда Патриарх Алексий ІІ вступил на престол, он делал искренние заявления как человек западноевропейский по образованию. В Германии он говорил о взаимопрощении, в Штатах – об иудеях. Он говорил о том, что думал. Но консервативное крыло в церкви было настолько сильно, что очень скоро он замолчал. То же сделает и Патриарх Кирилл, потому что для главы церкви главное – сохранять баланс сил и избегать различных конфликтов, которые могут привести к расколу и противостоянию в церкви. Потому что и в русской, и в украинской православной церкви представлены сторонники целого спектра направлений – националисты, шовинисты, консерваторы, традиционалисты, филокатолики, экуменисты. Он будет вести себя сообразно тому, как будет меняться баланс сил в церкви. Это будет виртуозная политика, но он сумеет ее проводить, потому что это – политик-виртуоз.



Смогут ли встретиться Патриарх Кирилл и Папа Бенедикт XVI? От кого будет зависеть такая встреча?

Католическая церковь к такому диалогу готова, но Патриарх Кирилл выступает уже не как митрополит, а как глава церкви. Это совсем другой формат. Такая встреча не будет зависеть от его личного мнения. Патриарх Кирилл будет считаться только с решением синода и с тем, как это воспримут в церкви. А РПЦ сейчас не готова к диалогу с католиками.



Не готова из-за прошлых антагонизмов?

Из-за культурных барьеров. С одной стороны, предвзятость еще очень глубока. А с другой – католическая церковь, общаясь с православным миром, и в частности с РПЦ, порой допускает ошибки. Намерения добрые, но шаги таковы, что оскорбляют православных. Например, когда католики на территории России стали использовать те же титулы и звания. Нельзя так поступать в православном мире. Также РПЦ не понимает, почему католическая церковь, имея греко-католиков как подструктуру, не может говорить в один голос. Еще будучи митрополитом, Кирилл задавал вопрос католикам, не могут они или просто не хотят справиться с греко-католиками. Ватикан ответил, что не может. Католическая же церковь не понимает, почему православие не может пойти на диалог с ними. Легче всего повесить ярлык, мол, православные – консерваторы. Но причины есть у обеих сторон.