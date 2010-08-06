FAZ: Дело Демьянюка теряется в нюансах

Процесс над Иваном Демьянюком превратился в исторический семинар. Об этом под заглавием «Тяжелые поиски правды» сегодня вышла статья в немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung. 90-летнего украинца обвиняют в службе в нацистском концлагере во время Второй мировой. Там, где судопроизводство не в силах что-то доказать, помогает история. Однако «судья должен сделать выбор или признать виновным, или оправдать. Историку разрешены многочисленные нюансы в этом спектре, он может судить, но не должен осуждать», пишет автор Альберт Шеффер. Научные работники проанализировали условия проживания в лагерях военнопленных Вермахта и пришли к выводу, что Демьянюк не мог там выжить вплоть до 1944 года. От тех «ужасов мог спастись лишь тот, кто соглашался на сотрудничество с немцами». Другие рассказы украинца тоже не находят поддержки в истории - в частности, относительно его участия в Русской освободительной армии под командованием генерала Власова. Но в том-то и проблема, написано в статье, что дело Демьянюка слишком углублено в исторические дебаты. Процесс в Мюнхене длится еще с ноября, и до конца этого года все таки придется вместо «исторического трактата» вынести приговор. Конфликты во властной коалиции могут привести к ее переформатированию, пишет Татьяна Ивженко в русском издании «Независимая газета». Недовольство союзниками, каждый раз агрессивнее, выражают коммунисты. Вполне вероятно, что Компартия боится потерять влияние в таможенной сфере, гвоорится в «Независимой газете». Ведь с марта украинскую таможню возглавляет именно представитель коммунистов Игорь Калетник, который, вопреки законодательству, до сих пор не сложил депутатские полномочия. Эта сфера привлекательна непрозрачностью и возможностью «делать быстрые деньги», в которых в настоящий момент остро нуждаются в КПУ, отмечает издание. Ситуация усложнена тем, что Кабмин не контролирует таможню, которая давно стала «государством в государстве». Эксперты допускают, что ситуация может завершиться «таможенным» скандалом и запуском механизма досрочных парламентских выборов. Полный перевод этих и других материалов читайте на протяжении дня на «InoZMI».