На Киевщине тлеют торфяники

На сегодняшний день на территории Киевской области выявлено 6 очагов тления торфа в связи с жаркой погодой. Об этом сообщил председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий Присяжнюк сегодня на заседании Комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям, информирует УНИАН. «На сегодняшний день есть 6 очагов тления. Слава Богу, что нет открытого огня», - сказал губернатор. Присяжнюк отметил, что эти очаги тления зарегистрированы на территории Иванковского, Бородянского, Васильковского и Киево-Святошинского районов. Кроме того, он отметил, что руководители соответствующих ведомств и районных администраций уделяют недостаточно внимания решению этой проблемы. В связи с этим губернатор призвал серьезнее относиться к проблеме возможного появления огня в связи с жаркой погодой. Также Присяжнюк сообщил, что после заседания комитета в районах Киевской области должны состояться соответствующие районные заседания комиссий относительно противодействия возникновению пожаров. Кроме того, Присяжнюк отметил необходимость не допускать отдыхающих в леса на выходные, а также приложить все усилия для контроля над пожарной ситуацией в лесах. Также, по словам губернатора, соответствующим ведомствам нужно проводить агитацию среди населения относительно профилактики возникновению пожаров.