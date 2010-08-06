Жара не оставит Украину до 20-х чисел августа

Жаркая погода сохранится в Украине, кроме западных областей, до 20-х чисел августа. Об этом сообщил заместитель начальника УкрГидрометцентра Анатолий Прокопенко, информирует «Интерфакс-Украина». «По крайней мере, до 18 августа жара сохранится… Погода – это дело достаточно переменчивое и возможны изменения, хотя до 20-х чисел каких-то особенных изменений, по нашим расчетам, мы не видим», - сказал Прокопенко. Он добавил, что особенно это касается восточной части Украины. Прохладнее будет на западе страны, где «время от времени местами выпадают небольшие осадки». Прокопенко сообщил, что и в дальнейшем в Украине, кроме западных областей, будет сохранятся чрезвычайно высокая пожарная опасность. Такая тенденция будет усиливаться, поскольку идет интенсивное высыхание травы. «Если до этого времени трава еще зеленела немного, то идет чрезвычайно интенсивное ее высыхание. Через неделю, в том числе, я думаю, и в Киеве, мы зелени увидим чрезвычайно мало – только там, где поливают», - сказал он. По словам Прокопенко, кратковременные дожди ожидаются на Западной Украине, а также, возможно, в Житомирской, Винницкой областях. «На остальной территории преимущественно без осадков», - подчеркнул он. В Гидрометцентре прогнозируют, что если и будет снижение температуры в Украине, то ненадолго – на сутки или менее. Прокопенко пояснил, что жаркая воздушная масса занимает чрезвычайно большую территорию – практически до Архангельска, западной Сибири, Казахстана. «Пока нет перспектив эту жару сдвинуть куда-то», - сказал он. «Пока ничего утешительного по поводу похолодания мы не видим», - заключил замначальника УкрГидрометцентра.