В Чернобыльской зоне зафиксировали 2 возгорания

Начальник департамента зоны отчуждения Киевской областной государственной администрации Сергей Вус заявляет, что причин для обеспокоенности по поводу ситуации с возгораниями в Чернобыльской зоне нет, информирует «Интерфакс-Украина». «На сегодняшний день никаких причин для обеспокоенности у нас нет», - сказал Вус на заседании в Киевской областной администрации в пятницу, комментируя появившуюся информацию о пожарах в Зоне отчуждения. Он также добавил, что в Чернобыльской зоне сегодня «нормальное и стабильное положение», со 2 по 4 августа были зафиксированы 2 возгорания, однако они сразу же были локализированы. Вус добавил, что создан оперативный штаб, который непосредственно контролирует ситуацию в зоне отчуждения, происходит постоянное дежурство на вышках, регулярно патрулирует ситуацию на территории вертолет, а также в 2 раза увеличен выезд техники для патрулирования территории и для прокладки лесных просек. «На сегодняшний день не понимаю обеспокоенности по поводу зоны отчуждения», - резюмировал Вус.