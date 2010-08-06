В Комитете ВР по вопросам образования назвали 5 университетов-лидеров

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Максим Луцкий положительно оценивает итоги вступительной кампании в высшие учебные заведения. Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, сообщает УНИАН. «Приемная кампания прошла нормально. Если ставить оценку, поставил бы положительную оценку», - сказал Луцкий. По его словам, такая его оценка полностью совпадает с оценкой Министерства образования и науки, а также с оценкой союза ректоров. В то же время, по словам Луцкого, возникли некоторые проблемы, но часть из них вызвана климатическими условиями. В частности, по словам народного депутата, проблемы были из-за очередей в приемные комиссии высших учебных заведений. При этом, по мнению депутата, этот ажиотаж был неоправдан и вызван самими абитуриентами и их родителями. Луцкий отметил, что, по большому счету, не было необходимости в продлении срока приема документов. Луцкий обосновал это тем, что на протяжении последних семи дней ежедневно в приемные комиссии приходили один-два человека. «Потому все разговоры о продлении срока приема документов на две недели являются опасными», - сказал он. По его словам, лидерами приема документов от абитуриентов стали Национальный авиационный университет, Львовский национальный университет, Национальный университет им. Шевченко, Донецкий и Днепропетровский национальные университеты. «Но в следующем году и министерство, и комитет сделают все возможное, чтобы исправить все ошибки, которые были допущены в этом году», - сказал Луцкий. В свою очередь председатель правления Центра образовательного мониторинга Павел Полянский отметил, что на сегодняшний день не было еще ни одной идеальной вступительной кампании в высшие учебные заведения. «Ни одна кампания не бывает идеальной. Но эту кампанию можно охарактеризовать как нормальную», - сказал он. Среди недостатков Полянский назвал ажиотаж абитуриентов во время подачи документов, сбои в роботе системы «Конкурс» и некоторые проблемы в связи с сообщениями о зачислении «липовых» победителей олимпиад. В то же время, по его словам, существует и ряд позитивов. В частности, это сокращение количества вузов, в которые абитуриенты смогут подавать документы.