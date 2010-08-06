В Комитете ВР по вопросам образования боятся обвинений

В сентябре будет определен механизм подачи документов электронным путем в высшие учебные заведения. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования и науки Максим Луцкий, информирует УНИАН. Луцкий напомнил, что во время селекторного совещания на этой неделе с руководителями учебных заведений было принято решение о возможности подачи документов с помощью заполнения электронной формы. «Это существенно разгрузит работу приемных комиссий», - сказал Луцкий. По его словам, на сегодняшний день обсуждаются много вариантов подачи документов электронным путем. «Но чтобы не было обвинений, мы создадим рабочую группу из числа представителей приемных комиссий, и в сентябре механизм будет определен», - сказал Луцкий.