Прогноз погоды на субботу

7 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +21...+23 градуса, днем +36...+38 градусов. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на Гидрометеорологический центр. На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, местами грозы, в отдельных районах град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15...+22 градуса, днем +25...+33 градуса, в Ривненской области +35...37 градусов. В Карпатах дождь, местами сильный, температура ночью +10...+15 градусов, днем +21...+26 градусов. В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +27...+29 градусов. В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +28...+30 градусов. В Сваляве дождь, местами сильный, температура ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +35...+39 градусов, в Сумской области местами до +40 градусов. В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +18...+23 градуса, днем +35...+39 градусов, в Полтавской и Днепропетровской областях местами +40...+42 градуса. На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +20...+26 градусов, днем +36...+39 градусов, местами +40...+42 градуса. На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +20...+26 градусов, днем +33...+39 градусов, в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами +40...+42 градуса. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +21...+26 градусов, днем +33...+38 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +24...+26 градусов, днем +35...+37 градусов. 6 августа температура воды в Черном и Азовском морях +27...+29 градусов, в Днепре возле Киева +26 градусов.