На Днепре возле Кременчуга массово гибнет рыба

На Днепре вблизи Кременчуга (Полтавская обл.) началась вторая волна массовой гибели рыбы. Об этом сообщил начальник отдела экологии горисполкома Геннадий Демехин, информирует «Интерфакс-Украина». По данным Демехина, гибель рыбы связана с высокой температурой и процессом отмирания сине-зеленых водорослей. «Погибла тюлька и некоторые виды рыб. Рыба, которая выжила, поднимается со дна к берегу, потому что ей не хватает кислорода», - сказал Демехин. «Мы выезжали на острова, там руку протягиваешь в воду, и рыба сразу забирается на нее. А раки вылезли на берег и сидят в теньке под деревьями», - добавил он. Демехин отметил, что еще одной причиной гибели рыбы является то, что поднимаются донные осадки, которые при обычной температуре находятся в нерастворимом состоянии. «На городском уровне с данной проблемой справиться нельзя, поэтому горисполком направил письмо в Комитет водного хозяйства Украины с просьбой увеличить частоту и объем пропуска воды через плотину, что должно значительно улучшить ситуацию. Оно было направлено в середине прошлой недели, ответ до сих пор не пришел», - отметил эколог. Мэрия Кременчуга намерена принять соответствующее обращение на сессии горсовета к руководству страны. Как сообщалось, в конце июля в Кременчугском водохранилище от Черкасс до с. Дереевка (Онуфриевский район Кировоградской области) был зафиксирован массовый мор рыбы. По данным санстанции, это связано с недостатком кислорода и превышением содержания марганца в воде.