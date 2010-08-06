Леса в России охвачены страшными пожарами (ФОТО)

Обстановка в Российской Федерации, связанная с лесными и торфяными пожарами, за прошедшие сутки остается стабильной. Наиболее сложная ситуация продолжала складываться в Нижегородской области в районе населенного пункта Саров, а также в Московской области. В целом по Приволжскому и Уральскому федеральным округам за последние дни наметилась определенная тенденция к снижению числа возникающих пожаров. Об этом сообщил начальник НЦУКС МЧС России Владимир Степанов, проинформировали «Главред» в пресс-службе МЧС России. По словам Степанова, план за прошедшие сутки выполнен в полном объеме. Удалось сократить количество пожаров на 136 очагов. За прошедшие сутки от лесо-торфяных пожаров не погиб ни один человек. «Со вчерашнего дня к работе активно подключились наши коллеги из Украины, Беларуси, Казахстана, а также из Европы. Доставлена необходимая техника из Еревана. Ждем прибытия бортов из Италии. Я надеюсь, что указанная группировка позволит нам продолжить наращивание усилий для борьбы с пожарами. Могут приложить свои силы к тушению пожаров добровольцы, и мы за это им очень благодарны», - отметил Степанов. Он не исключает, что ситуация может сегодня или завтра измениться, но сейчас определенная тенденция к стабилизации есть.