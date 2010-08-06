Из-за дыма над Москвой в Харьков вернулся самолет

Пассажирский самолет ATR-42, принадлежащий авиакомпании «ЮТэйр-Украина», следовавший рейсом «Харьков-Москва», сегодня был вынужден вернуться в Харьков из-за задымленности воздуха над Москвой. Об этом сообщил представитель международного аэропорта «Харьков», информируютУкраїнські Новини. Самолет вылетел из Харькова в 07:10 и должен был приземлиться в Москве через час, однако аэропорт «Внуково» его не принял. Как оказалось, Москва не принимает самолеты из-за сильной задымленности воздуха вследствие лесных пожаров и горящих торфяников. Самолет вернулся в Харьков и приземлился в аэропорту в 09:15. По словам представителя аэропорта, решение вернуть самолет в Харьков было связано с соображениями удобства пассажиров. «Большинство их - харьковчане, им удобней ожидать у себя дома в Харькове, чем сесть где-нибудь в Воронеже и ждать там», - сказал он. Как сообщалось, пожары в России охватили 200 тыс. га и привели к гибели 50 человек.