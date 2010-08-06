В Днепропетровске запретили посещать леса и свалки

Мэр Днепропетровска Иван Куличенко отдал распоряжение о введении в городе особого режима противопожарного контроля. Об этом шла речь на чрезвычайном совещании мэра с руководителями служб и ведомств города, сообщает УНИАН. «В предстоящие выходные горожане выедут на отдых в пригородные зоны. В связи с этим прошу все службы ввести особый режим противопожарного контроля, с сегодняшнего дня вводится особый режим. До 15:00 во всех районах должны быть созданы чрезвычайные штабы. Городской штаб уже создан. Лично я держу на контроле все вопросы, связанные с организацией работы», - заявил Куличенко. Так же мэр потребовал усилить контроль за местами несанкционированного выброса отходов, которые являются наиболее пожароопасными и назначить ответственных за выполнение данной работы. Он обратился ко всем жителям Днепропетровска с просьбой ограничить в жаркие дни выезд в леса. По требованию Куличенко, везде на подъездах к лесным зонам будут работать специальные патрульные посты МЧС и ГАИ, установлены запрещающие знаки и шлагбаумы. В городе приведена в полную готовность вся необходимая техника, которая может понадобиться в случае пожара, и обеспечивается резерв горючего. Руководителям медицинских учреждений мэр поручил проверить и в случае надобности закупить необходимые медикаменты, подготовить койки и организовать круглосуточное дежурство врачей необходимых специальностей. С сегодняшнего дня в городском и районных советах устанавливается круглосуточное дежурство ответственных лиц. «С восьми утра и до восьми утра следующего дня дежурный должен иметь возможность в течение 10-15 минут принять все необходимые решения, - потребовал мэр, - никто в отпуск не уходит, пока не спадет опасность».