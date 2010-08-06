Украинцам советуют отказаться от колбасы

Нынешние погодные условия создают в Украине эффект термостата - прибора, в котором при температуре 36-38 градусов выращиваются микроорганизмы. В связи с этим главный санитарный врач Сергей Рыженко советует не покупать сладости и колбасы, а другие продукты - не из холодильника. По его словам, из рациона руководства страны исключили даже салаты, сообщает Лига. «То есть прямо на улице существуют самые благоприятные условия для роста патогенных бактерий. Так, в каждом пирожном, к которому прикоснулись чьи-то руки, уже через полчаса на жаре может появиться инфекция. Предотвратить желудочно-кишечные заболевания может только тщательный контроль за продуктами питания», - отметил Рыженко. По словам санврача, не следует покупать продукты в местах, не оборудованных холодильниками. «Кровянка, домашние колбасы, сладости в такую погоду портятся в первую очередь. Составляя рацион для руководителей государства, наши специалисты исключают из него салаты, поскольку при их приготовлении присутствует прямой контакт продуктов с руками без дальнейшей термической обработки, а также мясные бульоны, поскольку это распространенная питательная среда, в которой в лабораторных условиях выращиваются патогенные микроорганизмы», - подчеркивает Рыженко.