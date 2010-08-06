Медведев ввел в действие «сухой закон»

С сегодняшнего дня в России вновь введен «сухой закон» для водителей. Два года назад его отменили. С оглядкой на европейскую практику была введена предельно допустимая норма содержания алкоголя в крови водителя — 0,3 промилле. Это примерно 0,5 литра пива, бокал сухого вина или 40 граммов водки, отмечает Сегодня. Однако российские власти пришли к выводу, что такая норма провоцирует самое настоящее пьянство за рулем, и президент России Дмитрий Медведев решил вернуться к старой практике, подписав принятый в июле Госдумой закон. «Теперь предела в 0,3 промилле не будет, то есть при употреблении любой дозы спиртного водитель будет уже считаться нетрезвым, что приведет к лишению прав сроком от 1,5 до 2 лет», — разъяснил заместитель начальника Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ Владимир Кузин. Будет делаться только скидка на возможную техническую погрешность алкотестера. Она составляет примерно 0,04—0,05 миллиграмма этилового спирта на 1 литре выдыхаемого воздуха. Кстати, в Украине также была идея ввести минимально допустимое содержание алкоголя в крови в 0,3 промилле. В частности в июле 2009 года об этом заявлял сейчас уже экс-начальник департамента Госавтоинспекции Сергей Коломиец. Кстати, это случилось вскоре после франкфуртского скандала с Юрием Луценко. Однако коллегия МВД заявила, что этого не будет из-за слабой материально-технической базы, на обычном языке это значит: у министерства не оказалось денег на закупку алкотестеров.