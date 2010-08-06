Медведеву не нравятся «дружинники в погонах»

Президент РФ Дмитрий Медведев предложил вернуть милиции прежнее название и переименовать ее в полицию, сообщает ИТАР-ТАСС. «На мой взгляд, пришла пора вернуть милиции ее прежнее наименование и именовать в дальнейшем органы правопорядка полицией», - сказал глава государства на совещании по поправкам в закон «О милиции». «Еще со времен Октябрьской революции органы правопорядка стали именоваться милицией, тем самым подчеркивался их народный, как принято говорить, рабоче-крестьянский характер, - напомнил Медведев. - Я имею в виду, что это, по сути, дружинники в погонах». «Но нам нужны профессиональные люди, нам нужны сотрудники, которые работают эффективно, честно, слаженно», - отметил он. «В ближайшее время - я хотел бы, чтобы это было сделано завтра, - законопроект будет представлен обществу», - сказал глава государства. Он отметил, что специально для размещения и обсуждения документа создана отдельная сетевая площадка «Законопроект 2010.ру».