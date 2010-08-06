В Днепропетровске задержали директора лесхоза

Следователями прокуратуры Днепропетровской области задержан директор Новомосковского военного лесхоза Анатолий Мицкан, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области. В прокуратуре отметили, что Мицкан задержан в соответствии со статьей 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Отметим, сам Мицкан сообщал, что пожаром в Новомосковском военном лесхозе повреждено более 1300 га лесного массива. Из них 250 га уничтожено верховым пожаром, 1050 га – беглым низовым и устойчиво-низовым пожаром. По его словам, об этом он проинформировал секретариат Кабинета Министров Украины. В то же время в пятницу на совместном заседании штаба и комиссии по техно-экологической безопасности Днепропетровской области и. о. главы МЧС Михаил Болотских сообщил о том, что в Новомосковском военном лесхозе, по предварительным данным, уничтожено лишь 400 га. Мицкан также неоднократно заявлял о том, что текущем году полностью отсутствовало государственное финансирование работ по противопожарной безопасности. По словам родственников Мицкана, его задержание, «это ничто иное, как оказание давления со стороны силовых структур из-за разногласий в количестве уничтоженных поджаром площадей».