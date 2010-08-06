Украине угрожает эпидемия малярии - эксперты

Несвойственные украинской природе насекомые продолжают атаковать нашу страну. Так, из-за аномальной жары в Луганской области развелась саранча, в Киеве богомолы, а в Херсоне детей кусают насекомые, разновидность которых местные биологи еще не установили, сообщает Комсомольская правда в Украине. Но дальше будет хуже, заявила на пресс-конференции советник председателя Национального агентства экологических инвестиций Ирина Трофимова. Жара ослабит иммунитет украинцев, чем повысит заболеваемость и смертность граждан. А из Индии, Европы и других регионов в Украину потянутся климатические беженцы, в поисках приюта от пекла в их странах, прогнозирует эксперт. Также из-за аномальных условий в Украине появятся новые инфекции и активизируются старые, утверждает координатор программы по изменению климата Национального экологического центра Украины Кристина Рудницкая. Если погода продолжит развиваться по тому же сценарию, Украине будет угрожать эпидемия малярии. Повышение температуры также способно привести к новому Чернобылю, считает Рудницкая. Ведь если охлаждающие водоемы нагреются до температуры 28 градусов по Цельсию, то атомные станции не смогут функционировать, говорит эколог. В лучшем случае, их работу успеют остановить, избежав экологической катастрофы.