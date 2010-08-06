Минздрав рекомендует ввести моду на зонтики

При погоде, которая стоит сейчас в Украине, прежде всего, необходимо беречь организм от перегрева. Об этом заявил главный государственный санитарно эпидемиологический врач Сергей Рыженко, сообщили «Главреду» в пресс-службе МОЗ. «Следуют меньше бывать на солнце, особенно в середине дня. Из дома лучше всего выходить в головном уборе или с зонтиком, хоть в нашей стране это и не принято. И взрослым, и детям, необходимо иметь с собой запас питьевой воды гарантированного качества. Но самое главное в настоящий момент - научить людей мыть руку на протяжении дня, особенно перед употреблением еды», - отметил санврач. По словам Рыженко, через грязные руки передаются десять-дванадцять широко распространенных в стране инфекций, включая гепатит и сальмонеллез. «К сожалению, в нашей стране не привыкли к этой простой гигиенической процедуре», - сказал врач.