В Афганистане в результате теракта погибли 13 человек

Приведенные в действие фугасы стали причиной гибели 12 мирных жителей и одного военнослужащего коалиционной армии в двух восточных провинциях Афганистана. Об этом говорится в обнародованном сегодня заявлении представителей НАТО, сообщает ИТАР-ТАСС. В провинции Кунар жертвами взрыва накануне стали девять мирных афганцев и один военнослужащий. Командование Североатлантического альянса не приводит информацию о национальности погибшего солдата и детали произошедшего инцидента. Представители местной полиции сообщили, что бомба была приведена в действие дистанционно. Другой инцидент, по словам представителей НАТО, произошел также в четверг в восточной провинции Газни. В теракте погибли трое гражданских лиц и несколько человек получили ранения.