Осенью в Украине появятся 12 обновленных вокзалов

На железной дороге Украины продолжаются работы по ремонту и реконструкции 12 вокзальных комплексов на станции: Донецк, Красный Лиман, Мукачево, Веселиновое, Первомайск, Бугаз, Беренизгуватая, Мотовыловка, Конотоп, Тарасовка, Смороденое, Рокована. Закончить их работники строительных подразделов отрасли планируют до конца осени, сообщили «Главреду» в пресс-службе «Укрзализныци». Также проводятся ремонтно-строительные работы на многих других зданиях и сооружениях, в первую очередь - на направлениях внедрения скоростного движения, разграничения пассажирского и грузового движения поездов, в частности, на направлениях Киев-Полтава-Лозовая-Донецк, Красноград-Днепропетровск, Киев-Жмеринка-Красное-Львов с целью подготовки к Евро-2012.