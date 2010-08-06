Учебники издавались даже в годы ВОВ - Николаенко

Председатель Гражданского совета работников образования и науки Украины, бывший министр образования и науки Станислав Николаенко считает, что детей без учебников оставлять нельзя. Об этом, как сообщили «Главреду» в пресс-службе ГСРОНУ, он заявил в эфире «5 канала», комментируя заявление Дмитрия Табачника о том, что школьные учебники не будут напечатаны до 1 сентября. «В Украине больше 14 тысяч средних школ, большинство из которых в сельской местности. Несмотря на наличие компьютеров в школах, больше половины не подсоединены к Интернету. Эти факторы приведут к тому, что и учителя и ученики не смогут начать учебный процесс, а это почти пол миллион детей!» - сказал Николаенко. Он обратился к правительству оказать помощь Минобразования, привлекши всю возможную мощность типографий, максимум до конца сентября допечатать учебники. «Следуют обеспечить хотя бы несколькими экземплярами учебников все школы. Даже во времена Великой Отечественной войны учебники печатали. Власть должна обеспечить школу учебниками!», - подытожил Николаенко.