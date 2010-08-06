Табачник назвал ненужным украинский язык в аспирантуре

Министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник объясняет отмену экзамена по украинскому языку (по профессиональному направлению) при поступлении в аспирантуру и сдачу кандидатского экзамена по украинскому языку для получения степени кандидата наук их ненужностью. Об этом он сказал журналистам, пишут Українські Новини. По его словам, он не видит необходимости в таких экзаменах, поскольку экзамен по украинскому языку учащиеся сдают и в школе, и высшем учебном заведении, а при поступлении в аспирантуру и получении степени кандидата наук должны сосредоточиться на профильных дисциплинах. При этом Табачник возмутился процедурой введения этих экзаменов. «В последний день, даже не в день, а через неделю после отставки предыдущего правительства без консультаций с профессионалами... принимается решение о введении дополнительного вступительного экзамена, которого никогда не было, и дополнительного академического экзамена. Не было проведено никаких расчетов, не созданы программы, не подготовлены комиссии», - сказал министр. Напомним, эти экзамены были введены предыдущим составом правительства 2 марта и отменены Кабмином во главе с Николаем Азаровым 28 июля.