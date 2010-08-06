Москву продолжает затягивать дымом

Густой смог над Москвой, немного рассеявшись, снова стал наступать на столицу РФ, сообщает ИТАР-ТАСС. На востоке и юго-востоке Москвы, а также близлежащих к мегаполису городах Подмосковья ближе к вечеру смог, который окутал регион минувшей ночью, снова стал густеть, хотя несколько часов до этого появилась надежда на его рассеивание. Видимость на подмосковных дорогах сейчас не превышает 150 метров, что стало причиной больших заторов на трассах, ведущих из Москвы в область. При этом на особо сложных участках автомобилисты включают «аварийки».