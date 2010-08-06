В Варшаве из-за ливня затопило три станции метро

В столице Польши в результате ливня затопило три станции метро, на которых остановлено движение, передает «Газета.ru». По словам представителя польской пожарной охраны Павла Фратчака, в ряде районов Варшавы «порывистый ветер повалил десятки, если не сотни деревьев, затоплены подвалы». Мощные ливни прошли в Малопольском и Силезском воеводствах. В Люблинском воеводстве из-за порывов ветра, достигавших 90 м/с, сорваны крыши с домов, поломаны деревья и заблокированы местные дороги. В Подкарпатском воеводстве затопило несколько улиц и подвалов. В южных регионах республики прошел град.