Украина туристическая: привлекательность для путешественников

27 июля 2009, 10:45

Стенограмма пресс-конференции

28 июля в «Главреде» состоялась пресс-конференция на тему: «Украина туристическая: привлекательность для отечественных и зарубежных путешественников».

В пресс-конференции приняли участие:
-первый заместитель главы Государственной службы туризма и курортов Ольга Соколова;
-заместитель главы Государственной службы туризма и курортов Сергей Сёмкин.

Ольга Соколова: Туристическая отрасль с 2005 года находится в поступательном движении. За этот период еще ни разу не наблюдалось падения в процентном отношении по развитию туристической индустрии. Мы можем сегодня привести цифры за 2008 год, поскольку годовую статистику можно получить только в начале следующего года.
Доля туристической индустрии в ВВП составляет 1,6%. Это на сегодняшний день немая цифра в гривневом эквиваленте – 14,9 миллиардов гривен. Это только чистая прибыль от туризма. Доля туристической индустрии с сопутствующими отраслями составляет 9,3%. Это 85,1 миллиард гривен.
В туристической сфере работает чрезвычайно большое количество людей. Не только у турагентов и туроператоров, но и в сферах, занимающихся размещением, расселением людей, в сельском туризме. Занятость населения в туристической сфере на сегодняшний день составляет 7,6%. Это огромная армия людей.
На сегодняшний день в индустрии туризма за 2008 год было вложено 19,9% общего объема инвестиций Украины. Это и внутренние, и внешние инвестиции.
На мировом рынке туристических услуг Украина на сегодняшний день занимает достойное место. Об Украине сегодня знают, о ней слышат и ею заинтересованы. Этому является подтверждением и то, что, пребывая на выставках за рубежом, украинские делегации отмечают все большую заинтересованность, особенно в западных странах.
Единственное, что является действительно большой проблемой – это то, что презентация страны на сегодняшний день не имеет необходимого эквивалента за рубежом. Нам бы хотелось, чтобы об Украине говорили все, и говорили только хорошее.
В южных регионах Украины много отдыхающих. С начала сезона было незначительное падение (10-15%), но на сегодняшний день наполнение идет очень серьезное. Очень приятно, что большинство наших соотечественников начало отдыхать в южных регионах, особенно в Крыму.
Услуги у нас, возможно, не такие идеальные, как за рубежом, но мы работаем для того, чтобы они стали намного лучше. Цена от 50 до 150 гривен отдыха в сутки считается на сегодняшний день средней ценой отдых в Крыму. Есть и элитный отдых.
Наши соотечественники поняли, что можно отдохнуть и дома. Возможно, не с такими условиями, но, по крайней мере, можно оздоровиться, а это очень важно.

Платные пляжи – чрезвычайно большая проблема. Она касается органов местного самоуправления. У нас есть свое видение, мы подали свои предложения в Кабинет Министров, чтобы разрешить эти вопросы, но тут же параллельно возникает вопрос платных услуг на пляже.
Человек дважды в день выходит на пляж, и дважды в день обязан платить. Огда приезжает семья из 4-5 человек, это накладно. Платные пляжи на юге Украины существуют, и цена колеблется от 10 до 40 гривен за один раз. К большому сожалению, так случилось, что органы местного самоуправления распорядились сами своими территориями и отдали в частную собственность территории пляжей. Таким образом, возникла неблагоприятная ситуация для отдыхающих.
Мы подали свои предложения. Но вы понимаете, что местное самоуправление – это закон, который действует на территории того или иного региона, и депутаты областного совета решают сами, что они будут делать с этой территорией. Но есть нюансы. Мы надеемся, что будет улучшение.

Сергей Сёмкин: Крым уже отреагировал. КМУ и Верховная Рада Крыма приняли свои нормативные документы, которые отменяют плату и даже провели рейды, проверяя ситуацию. Но есть Закон о местном самоуправлении, и любой сельсовет может внести свой нормативный документ, в котором будет предусматриваться взимание платы.
Это будет урегулировано. Кроме того, что передача в частную частность пляжей и других рекреационных зон не законна. Законом предусмотрено, что возможна передача, но все это должно согласовываться центральным органом исполнительной власти в сфере туризма и курортов. Могу сказать однозначно, что ни единого согласования относительно введения платных услуг на пляже Министерство культуры и туризма не давало.

Я хотел бы остановиться на качестве услуг и привести несколько цифр. В туризме на сегодня кризиса нет. Возможно, из кризисных отраслей люди идут  туризм, потому что в прошлом году у нас было 6200 туристических агентов и туроператоров, которые получили лицензии. На сегодня их уже 7000.
Мы уделяем большое внимание качеству предоставляемых услуг. В прошлую пятницу состоялось заседание лицензионной комиссии, на которой 69 субъектов туристической деятельности было лишено лицензий. Лицензии были аннулированы по разным причинам. В основном, за нарушение лицензионных условий осуществления лицензионной деятельности в сфере туроператорской и турагентской деятельности.
Туризм – это тот вид бизнеса, который отвечает за здоровье, жизнь, безопасность граждан и не только на территории Украины, но и за рубежом. Это серьезный бизнес. Лицензирование – не просто бюрократическая процедура, которую придумали для того, чтобы усложнить жизнь субъектам предпринимательской деятельности. Это процедура, которая, в первую очередь, охраняет пользователей продуктом от посягательств на его здоровье, материальное благополучие и т.д.
Много жалоб поступает от граждан, которые отдыхают за рубежом. Жалуются на несоответствие отелей категории, на предоставление некачественных услуг гидами-переводчиками, транспортных услуг и т.д. Меньше всего жалоб на обслуживание туристов на Украине.
Возможно, наши люди привыкли, что жалобы бесполезны, они привыкли к нашему сервису. Но статистика – интересная вещь.
Как вы знаете, недавно был большой скандал в одном из консульств Шенгенской зоны. Мы уже устали получать жалобы от граждан, которые едут из Крыма, тратясь на дорогу, на проживание в Киеве, выстаивают в очередях, собирают кучу ненужных документов, заверяют их нотариально, переводят на иностранный язык и в конце концов получают отказ в визе.
Мы пытаемся что-то сделать совместно с Министерством иностранных дел и надеемся, что постепенно что-то изменится. Но на сегодня, к сожалению, мы имеем не очень яркую картину с визами.

Ольга Соколова: Мы сделали прогноз развития туристической отрасли до 2019 года. Если мы будем развиваться такими темпами, как сказал Сергей Викторович, то мы будем иметь серьезные доходы в государственный бюджет.


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