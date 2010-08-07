У датской принцессы Мэри в январе 2011 года родятся близнецы

Датская принцесса Мэри, супруга наследного принца Фредерика, ждет близнецов, сообщил Королевский двор Дании. «Их королевские высочества с большой радостью сообщают, что принцесса ждет двойню. Роды будут приняты в столичной больнице в январе 2011 года», - указывается в пресс-релизе королевского дворца, передает ИТАР-ТАСС. Таким образом подтвердились многочисленные предположения журналистов датской прессы, которые в последнее время неоднократно отмечали, что 38-летняя принцесса стала предпочитать свободную одежду, отказалась от прогулок верхом, избегает алкоголя и не появлялась на курорте датской элиты в Скагене. Уроженка Австралии Мэри Дональдсон познакомилась с наследным принцем Дании Фредериком в 2000 году на Олимпийских играх в Сиднее, а через четыре года они сыграли свадьбу. Сегодня у принца и принцессы есть 4-летний сын Кристиан и 3-летняя дочь Изабелла. 42-летний Фредерик займет место на старейшем в Европе датском троне после своей матери - королевы Маргрете II.