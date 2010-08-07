В Швеции ограблен павильон королевского поместья

Неизвестные проникли в один из павильонов королевского поместья Дроттнингхольм в Стокгольме, унеся с собой бесценные, по заявлению полиции, предметы искусства, пишет The Local. Ограбление, занявшее не более шести минут, произошло сразу после планового ночного обхода охраны. По мнению полиции, грабители проникли внутрь, разбив стеклянную дверь павильона. После ограбления они исчезли на моторной лодке, которая, вероятно, поджидала их у берега, передает Newsru.com. В данный момент нет конкретных подозреваемых по данному делу. Однако следствие полагает, что в ограблении принимали участие, по меньшей мере, три человека. Точное количество и стоимость похищенных объектов не называется. Полиция сообщила, что украденные антикварные предметы относятся к произведениям старинного китайского искусства. Павильон, построенный в китайском стиле, был подарком короля Адольфа Фредрика королеве Ловисе Ульрика в 1753 году.