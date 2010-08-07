В Британии осужден исполнитель крупнейшего в истории страны ограбления

Главарь банды, совершившей крупнейшее в британской истории ограбление, был приговорен к 23 годам тюремного заключения, сообщает Sky News. Главным виновным под данному делу признан 25-летний Аманя Кассай, который 6 августа 2009 года ограбил ювелирный магазин в Лондоне, унеся с собой драгоценности на сумму порядка €48 млн, передает «MIGnews». На улице грабителя ждала машина, за рулем которой сидел один из его сообщников. Драгоценности Кассай передал другому подельнику, который проехал мимо магазина на мотоцикле. Третий сообщник сидел за рулем грузовика, с помощью которого он перекрыл улицу. Трое сообщников Кассая были приговорен к 16 годам тюрьмы. Тем не менее, похищенные драгоценности до сих пор не найдены. Заказчики данного преступления также не были выявлены.