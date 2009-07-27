Патриарх Кирилл: «Церковь должна сохранять свою автономию по отношению к светской власти»

Патриарх Кирилл ответил на вопросы телеканала «Интер» накануне визита в Украину.

Каковы цели вашего визита в Украину, и будет ли он иметь какой-либо политический подтекст?



Что касается характера визита, о котором сейчас много говорят и даже спорят, то, пользуясь случаем, хотел бы сказать – у меня одна цель. Эта цель заключается в следующем – вместе помолиться с украинским народом.



Ваше Святейшество, с вашей точки зрения, какой наиболее актуальной и приемлемой на сегодняшний день может быть модель взаимоотношений между церковью, обществом и государством в современном мире?



Вот, замечательные слова мы находим в Евангелие: путь в царство небесное – это узкий путь, это не широкий путь. Ничего нового. Церковь не может идти широким путем. Ее задача обращаться к совести людей, будить эту совесть. В ее задачу не входит обслуживать политические доктрины или практическую политику, осуществляемую тем или иным государством. Если церковь начинает это делать – она перестает быть голосом совести своего народа. Церковь не призвана быть оппозицией. Если она становится оппозицией власти, она тоже включается в политический процесс. Церковь не призвана обслуживать политику власти. Церковь призвана, основываясь на Священном Писании, говорить Божью правду.



Какие условия необходимо создать для максимально эффективной работы отношений между государством, обществом и церковью?



В первую очередь, церковь должна сохранять свою автономию по отношению к светской власти. Она должна оставаться свободной. Она не должна входить в политический проект. Она не должна поддерживать одну партию против другой партии. Потому что она является общим местом для всего народа. Любой крещеный человек, подходя к храму, не должен спрашивать самого себя: здесь мои политические враги или здесь мои политические друзья? Политическая принадлежность не может быть преградой для духовной жизни человека, для причастья святых Христовых тайн. Поэтому церковь должна быть общим пространством. Вот в этом мы видим проблему современной Украины. Потому что разделение церкви идет точно по границам политического разделения, усугубляя раскол народа. Церковь должна сохраниться как общее пространство. И так церковь независима. Она вне политической борьбы, она обнимает всех. Но она не проявляет инфантильности в отношении политического процесса и всего того, что в мире происходит. Но она дает нравственные комментарии, духовные комментарии, а не политическую коррективу к политическим программам. А как же строить отношения с государством. Ведь существует огромное количество вопросов, которые нужно решать вместе с государством. Это вопросы общественной нравственности, воспитания. Это вопросы сохранения культурного наследия. Церковь должна входить в диалог с государством и устанавливать систему сотрудничества.



Сегодня институты власти в Украине пользуются очень низким, ничтожно низким уровнем доверия среди украинцев. Именно церковь сегодня тот орган, которому наиболее доверяют граждане Украины. Может быть, сегодня то время, когда церковь должна своим примером показать, объединить граждан?



Ну, вот церков, конечно, исполняла бы в полной мере это предназначение, если бы ее не раскололи в свое время. А сейчас духовные силы церкви идут на то, чтобы преодолеть этот раскол. Духовные силы церкви идут на борьбу. Поскольку раскол-то по политическим линиям, значит, и атака на церковь идет со стороны определенных политических сил. Вот эта круговая оборона не создает благоприятных условий для того, чтобы церковь становилась реальной силой, объединяющей всю нацию. Поэтому единство православия на Украине тесно связано с единством самой Украины. И с успешным развитием страны. Я думаю, мы будем молиться об этом у святынь Киево-Печерской лавры, Святогорской лавры, Почаевской лавры. Будем говорить и с духовенством, и с верующими, и с политиками. Мое слово – слово пастыря. И я очень надеюсь, что оно так и будет воспринято. Хотя знаю, что у кого-то это слово, лишенное какого-либо политического подтекста, будет встречать не очень доброжелательный политический комментарий. Но даже этим людям я сейчас хочу сказать: давайте вместе думать, работать и молиться, если вы люди верующие, чтобы сохранить единство украинского народа и чтобы содействовать такому развитию, которое бы действительно помогло народу построить мирную, справедливую и процветающую жизнь.



Ваше Святейшество, какие вызовы и угрозы современному обществу, если смотреть в общей картине, на сегодняшний день может выделить православная церковь как первоочередные и требующие немедленного ответа?



Самая главная проблема - это то, что я называю секуляризация сознания, – обезбоживание человеческого сознания. Сейчас появляется много новых игрушек и много новых мифов, таких, знаете ли. Идейных мифов. Ну, например, технологическое развитие. Вот будет развиваться техника, будет развиваться наука, будет развиваться образование – и мы решим все. Но, Бог ты мой, это ведь уже проходили. Ведь этим же мы жили в Советском Союзе. Почему церковь-то гробили? Потому что она не разделяла эти взгляды. Нам говорили, что вся ваша религия от вашей безграмотности. Ну, а сегодня происходит нечто более опасное, система ценностей ориентирует человека на то, чтобы достигать именно того, что не предусмотрено божьим планом о человеке. Вот это и есть самая главная проблема. Это, в конце концов, проблема быть или не быть человеческой цивилизации в обозримом будущем. Потому что если эту цивилизацию будет сопровождать нравственный регресс, то при колоссальных возможностях, которое дает сегодня человеку современная наука и техника, этот нравственный регресс может закончиться самоуничтожением человека. И вот этот грозный экологический кризис, который сейчас надвигается на всю планету, является очень сильным сигналом того, что так и может быть, если мы не решим главной задачи – не соединим в сознании современного человека небесное и земное, божественное и человеческое, способность хорошо трудиться, учиться, прокладывать путь в своей жизни, и одновременно сопровождать все это глубокой верой и молитвой.



Ваше Святейшество, позвольте личный вопрос. Исповедуетесь ли вы и кто ваш духовник?



Конечно, патриарх должен исповедоваться. У меня духовник старец Илия, духовник из Оптинской пустыни, которого я знаю очень долгие годы. Мы одновременно с ним учились в Санкт-Петербургской духовной Академии. Он постарше меня по возрасту. Но уже тогда, когда он был мирийным студентом, мы его все любили и все почитали за человека очень духоносного. Поэтому я радуюсь, что мы живем вместе с ним в одном доме. Часто очень встречаемся, молимся вместе. Что касается молитвы, то без молитвы невозможно осуществлять никакого дела в церкви. Я убежден, что не только в церкви. Через молитву мы чувствуем Божье присутствие или его не чувствуем. В молитве мы поручаем себя Господу и отдаем себя в его руки. И в ответ на эту молитву Господь действительно нас принимает в свои руки, ведет по жизни, помогает избегать ошибок, помогает сохранить мирный дух, когда вокруг тебя общественная турбуленция. Поэтому молитва есть непременное условие жизни священника. Если из жизни священника уходит молитва, он перестает быть религиозным человеком, хотя остается человеком верующим. Религиозность предполагает живую связь с Богом. А вот нередко бывает так, что батюшки строят, ремонтируют, организуют, восстанавливают, собирают средства. И вот это вертикальное измерение жизни священника становится как-то периферийным. Он, конечно, умом признает бытие Господа, верит в Господа, но если из жизни уходит личная молитва, то теряется религиозный характер жизни. Я сожалею, что мой образ жизни не дает мне молиться столько, сколько я бы хотел, но без молитвы не может быть патриаршего служения.



Ваше Святейшество, спасибо вам огромное за интервью. Ждем вас с нетерпением в Украине.



Спасибо.