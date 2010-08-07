В Лондоне к Олимпиаде появятся такси на водороде

К 2012 году в Лондоне планируется запустить такси и автобусы на водородном топливе, специально для них будут построены шесть заправочных станций. Первые кэбы с водородным двигателем появятся в Лондоне в канун проведения Олимпийских игр, чтобы продемонстрировать достижения в области экологичного автомобилестроения, передает «Дни.ру». Водородный кэб имеет значительные преимущества по сравнению с подобными машинами, работающими, например, на дизельном топливе. Он ездит гораздо быстрее, почти не производит шума и абсолютно безопасен для окружающей среды. Единственным «отходом производства» оказывается водяной пар, конденсирующийся в специальных емкостях. Водородные кэбы будут производиться британской компанией Lotus, известной своей командой, участвующей в гонках Формула-1 и производством спортивных автомобилей, таких как Elise.