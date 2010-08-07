В Горловке в результате аварии на шахте пропали 3 шахтера

В Горловке на шахте имени К. Румянцева ГП «Артемуголь» произошло обрушение породы, которое застигло троих горняков, пишет «Лига». По сообщению пресс-службы МЧС Украины, ЧП произошло сегодня, 7 августа, в 3:48 на горизонте 1090 м. Всего в шахте работали 122 горняка. Восемь - на аварийном участке, из них пятеро самостоятельно поднялись на поверхность. По состоянию на 7:00 судьба троих горняков остается неизвестной. Работы на аварийном участке приостановлены, шахта работает в обычном режиме. Поисково-спасательные работы проводят пять отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.