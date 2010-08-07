Американцам советуют не соваться в Москву

Госдепартамент США в пятницу рекомендовал американцам без особой необходимости не ездить в Москву из-за загрязнения воздуха и проблем с авиарейсами. Предупреждение действует до 5 сентября, сообщает «Би-Би-Си». Американские власти советуют согражданам, намеревающимся совершить поездку в Москву и прилегающие к ней районы, «тщательно обдумать свои планы в свете последних событий». «Лесные пожары и экстремально высокая температура, установившаяся в Московской области и окружающих ее районах Центральной России, привели к тяжелому уровню загрязнения воздуха и вызвали отсрочки и отмены авиарейсов в Москве», - предупреждает Госдепартамент. Состояние воздуха в Москве в настоящее время вынуждает людей избегать длительного пребывания на улице, а «лица с сердечными или легочными заболеваниями, престарелые и дети должны находиться внутри помещений и сократить любую деятельность», говорится в обнародованном официальном уведомлении. Тем, кто все же решит направиться в Москву, чиновники советуют «следить за погодными условиями и поддерживать связь со своей авиакомпанией», поскольку «условия могут быстро меняться из-за перемен ветра и погодной обстановки».