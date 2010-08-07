На Сумщине ночное ДПТ закончилось смертью 3 людей (ФОТО)

Вчера, 6 августа, около 21:00 на 4 км автодороги Грабовское-Хмеливка, возле с. Обильное Сумской области водитель автомобиля ВАЗ, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомобилем BMW, который двигался по главной дороге. Как сообщили Главреду в пресс-службе ГАИ, в результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля ВАЗ погибли на месте происшествия, еще один пассажир этого же транспортного средства и пассажир автомобиля BMW получили телесные повреждения. Фото: Департамент ГАИ МВД