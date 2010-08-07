Шварценеггер поедет в Россию делиться технологиями

Губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценнеггер решил наладить сотрудничество с Россией в области высоких технологий, пишет lenta.ru со ссылкой на Associated Press. Так, в ходе рабочего совещания в Санта Кларе Шварценеггер заявил, что Калифорния должна использовать свой интеллектуальный потенциал для формирования делового партнерства с российскими компаниями и добавил, что планирует посетить Россию осенью 2010 года. По всей видимости, Арнольд Шварценеггер заинтересовался российским аналогом «Кремниевой долины» - «нноградом» Сколково, в котором планируется собрать компании, занимающиеся инновационными технологиями. Отметим, что в Калифорнии расположены штаб-квартиры крупнейших IT-компаний в мире. Точные сроки визита Шварценеггера в РФ не называются. По имеющейся информации, губернатор Калифорнии приедет в Россию после рабочей поездки в Китай, Японию и Южную Корею, которая продлится с 9 по 15 сентября. О возможности сотрудничества с РФ в сфере высоких технологий Шварценеггер заявил еще в июне 2010 года, во время визита в США президента России Дмитрия Медведева.