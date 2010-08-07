В Украине зафиксировано 480 пожаров

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 480 пожаров, среди них 101 пожар произошел в жилом секторе, сообщает ТСН. Система дистанционного наблюдения NASA зафиксировала в Украине около сотни очагов возгорания, каждое из которых на площади более 1 кв. км. Наибольшее количество очагов сосредоточено на юге и юго-востоке страны. В Крыму - в его степной части. Вокруг Киева огня нет, практически нет пожаров на западе. По последним данным МЧС, локализован масштабный пожар на Днепропетровщине, на территории Новомосковского военного лесничества. Высокая температура воздуха, сильный порывистый ветер и резкие изменения его направления в течение дня создавали условия для возникновения многих очагов горения, которые в отдельных случаях переходили в верховые пожары и охватили территорию леса площадью около 100 гектаров. Для тушения пожаров были задействованы вертолеты с водосливным устройством, пожарный самолет МЧС и наземные силы. В течение суток удалось ликвидировать около 70 очагов возгораний, защитить от огня поселок Черкасское и территорию военной части Минобороны, в направлении которых распространился пожар. Жертв и пострадавших нет. Два пожара были ликвидированы на Донетчине. Возле села Максимильяновка Марьинского района возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем неустановленных лиц: огнем повреждено 4,9 га лесной подстилки и 3,2 га верхового леса. Вблизи села Приволье Славянского района огнем повреждены 3 га лесной подстилки, 0,2 га верхового леса и 7 га сухой травы. Кроме этого, в течение суток возникли 3 пожара на предприятиях и 8 пожаров на транспорте. Огнем уничтожено 44 здания, 5 единиц автотракторной техники и 22,5 т кормов.