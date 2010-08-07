Медведев призывает россиян скинуться, кто сколько может

Президент России Дмитрий Медведев перечислил из своих личных средств 350 тысяч рублей на благотворительный счет, открытый Общественной палатой для помощи пострадавшим от пожара в центральных регионах России. Об этом сообщила пресс-секретарь российского президента Наталья Тимакова, пишет ИТАР-ТАСС. «Как ожидается, примеру президента последуют высокопоставленные сотрудники администрации президента и другие представители федеральных органов исполнительной власти», - сказала Тимакова. Глава государства надеется, что неравнодушные граждане также примут посильное участие в помощи пострадавшим.