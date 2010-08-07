Вслед за АНами спасать РФ полетел украинский вертолет

Украина направила в Россию вертолет Ми-8 МТВ-1 для помощи ей в ликвидации лесных пожаров, сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-службу МЧС. Вертолет вылетел в Калужскую область сегодня, 7 августа, в 6:10 из международного аэропорта «Киев» (Жуляны). Воздушное судно принадлежит авиационной компании «Украинские вертолеты». Напомним, 5 августа МЧС направило в Россию 2 сводных отряда от управлений МЧС в Луганской и Харьковской областях общей численностью 52 человека личного состава и 12 единиц техники для предоставления помощи в тушении лесных пожаров, а двумя днями ранее ведомство направило в Россию 2 пожарных самолета АН-32П. По состоянию на 7 августа, на территории России насчитывается 853 очага природных пожаров, из них 32 – торфяных. С начала пожароопасного периода в стране возникло 25 280 очагов природных пожаров, что в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их суммарная площадь равна 751 тыс. 907 гектаров.