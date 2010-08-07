В Афганистане убили 6 американцев, британца и немца

На северо-востоке Афганистана были найдены тела десяти человек, среди которых – восемь иностранцев и два афганских врача, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на посольстве США в Кабуле. Жертвы были убиты в результате стрельбы в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. По имеющейся информации, среди убитых – шестеро американцев, британец и немец, работавшие в гуманитарной организации International Assistance Mission. Причины стрельбы остаются неизвестны, но начальник полиции Бадахшана предположил, что мотивом убийства могло стать ограбление. Тела были обнаружены в четырех машинах, в которых передвигались работники гуманитарных организаций. Представитель International Assistance Missionь заявил, что намерен дождаться официального опознания тел погибших, но их семьи уже извещены о случившемся. Предполагается, что в течение выходных тела убитых будут доставлены в Кабул. Как рассказали сотрудникам полиции жители деревне в Бадахшане, иностранцы приехали в район около двух недель назад. Розыск людей начался после сообщений местных жителей о брошенном без присмотра автомобиле.