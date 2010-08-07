В этом году «КаZантип» будет лечебным

Сегодня ночью на западном побережье Крыма, в селе Поповка неподалеку от Евпатории открылся ежегодный музыкальный фестиваль «КаZантип», который проводится уже в восемнадцатый раз, сообщает УНИАН. Стоимость визы, которая предоставляет неограниченный доступ на территорию «Республики Z» в течение всего периода ее проведения в нынешнем году, в день открытия стоила 1600 грн, единоразовый вход - 800 грн. Сделанный по правилам «КаZантипа» желтый чемодан дает право бесплатного входа. В этом году «Республика Z» - «санаторий», а ее посетители - «пациенты». Их «лечат» музыкой. «Великий народ», как себя называют завсегдатаи «КаZантипа», в ночь открытия танцевал под музыку известных ди-джеев. Небо над Поповкой озарил фейерверк. Z-18 пройдет в течение нескольких недель. Будут организованы многочисленные конкурсы, заплывы на резиновых изделиях, бал принцесс. «КаZантип» в начале 1990-х годов проводился в северо-восточной части Крыма, на мысе Казантип. Изначально это было спортивное мероприятие, собиравшее фанатов виндсерфинга, которые также веселились под современную музыку. В начале 2000-х годов «КаZантип» переехал на запад Крыма, в Поповку. «Республики Z» - это пляжная территория у моря, на ней, в частности, расположены танцполы и бары. В нынешнем году в последнюю неделю июля в Поповке впервые проходили международные соревнования по экстремальным видам спорта Z-Games.